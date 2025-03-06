بعد نهاية المرحلة الأولى.. تعرف على الهدافين الحاليين لـ الدوري المصري تاريخيا

الخميس، 06 مارس 2025 - 23:30

كتب : إسلام أحمد

شعار الدوري المصري - بيان

انتهت المرحلة الأولى من الدوري المصري موسم 2024-25، بعد تسجيل 315 هدفا خلال 153 مباراة، فما هو موقف الهدافيين التاريخيين الحاليين للمسابقة.

لا زال عبد الله السعيد لاعب الزمالك هو من يتصدر الترتيب بين هدافي الدوري المصري الحاليين برصيد 133 هدفا بعدما سجل ثنائية مؤخرا ضد إنبي.

وارتقى العديد من اللاعبين في القائمة بفضل أهدافهم هذا الموسم.

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FilGoal.com يستعرض معكم ترتيب الهدافين الحاليين من الدوري المصري

عبد الله السعيد (133 هدفا)

باسم مرسي (74 هدفا)

حسام حسن (71 هدفا)

حسام سلامة "باولو" (62 هدفا)

أحمد سيد "زيزو" (61 هدفا)

كريم بامبو (60 هدفا)

محمد شريف (59 هدفا)

مروان محسن (57 هدفا)

محمود عبد المنعم "كهربا" (56 هدفا)

مصطفى فتحي (53 هدفا)

سيف الجزيري (53 هدفا)

محمود عبد الرازق "شيكابالا" (52 هدفا)

محمد حمدي زكي (51 هدفا)

أحمد ياسر ريان (48 هدفا)

ناصر منسي (47 هدفا)

محمد سالم (47 هدفا)

محمود علاء (47 هدفا)

عمر السعيد (46 هدفا)

حسين الشحات (46 هدفا)

محمد فاروق (45 هدفا)

محمد مجدي "أفشة" (44 هدفا)

رمضان صبحي (43 هدفا)

شكري نجيب (43 هدفا)

محمود قاعود (43 هدفا)

يوسف إبراهيم "أوباما" (43 هدفا)

محمد هلال (42 هدفا)

أحمد الشيخ (40 هدفا)

مابولولو (40 هدفا)

دودو الجباس (39 هدفا)

عمرو السولية (38 هدفا)

محمد الشامي (38 هدفا)

عمرو جمال (38 هدفا)

صلاح محسن (38 هدفا)

إريك تراوري (37 هدفا)

أحمد سمير (37 هدفا)

مروان حمدي (37 هدفا)

عمرو مرعي (36 هدفا)

علي معلول (35 هدفا)

جونيور أجاي (34 هدفا)

عمر كمال عبد الواحد (34 هدفا)

إمام عاشور (34 هدفا)

مصطفى محمد (34 هدفا)

إبراهيم عادل (33 هدفا)

ميدو جابر (33 هدفا)

رامي صبري (33 هدفا)

جون إيبوكا (33 هدفا)

إسلام عيسى (31 هدفا)

كريم طارق (30 هدفا)

محمد إبراهيم (29 هدفا)

شادي حسين (29 هدفا)

أشرف بنشرقي (28 هدفا)

فخر الدين بن يوسف (28 هدفا)

فادي فريد (28 هدفا)

محمد سمير (28 هدفا)

إسلام محارب (27 هدفا)

محمد عبد اللطيف "جريندو" (27 هدفا)

أحمد عاطف (27 هدفا)

فاخري لاكاي (26 هدفا)

أحمد الشيخ (26 هدفا)

عبد الكبير الوادي (25 هدفا)

طاهر محمد طاهر (25 هدفا)

صديق أوجولا (25 هدفا)

فمن سيضيف أهدافا أكثر في المرحلة الثانية من الدوري المصري؟

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