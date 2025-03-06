بعد نهاية المرحلة الأولى.. تعرف على الهدافين الحاليين لـ الدوري المصري تاريخيا

انتهت المرحلة الأولى من الدوري المصري موسم 2024-25، بعد تسجيل 315 هدفا خلال 153 مباراة، فما هو موقف الهدافيين التاريخيين الحاليين للمسابقة.

لا زال عبد الله السعيد لاعب الزمالك هو من يتصدر الترتيب بين هدافي الدوري المصري الحاليين برصيد 133 هدفا بعدما سجل ثنائية مؤخرا ضد إنبي.

وارتقى العديد من اللاعبين في القائمة بفضل أهدافهم هذا الموسم.

FilGoal.com يستعرض معكم ترتيب الهدافين الحاليين من الدوري المصري

عبد الله السعيد (133 هدفا)

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جووووول.. عبد الله السعيد يفتتح التسجيل للزمالك في إنبي من ركلة جزاء pic.twitter.com/yWVhsaA1vG — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

باسم مرسي (74 هدفا)

حسام حسن (71 هدفا)

حسام سلامة "باولو" (62 هدفا)

أحمد سيد "زيزو" (61 هدفا)

كريم بامبو (60 هدفا)

محمد شريف (59 هدفا)

مروان محسن (57 هدفا)

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جوووووول 🔥⚽ مروان محسن يسجل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى سموحة من ركلة جزاء#ONTime_Sports pic.twitter.com/V113rjgomz — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 16, 2023

محمود عبد المنعم "كهربا" (56 هدفا)

مصطفى فتحي (53 هدفا)

سيف الجزيري (53 هدفا)

محمود عبد الرازق "شيكابالا" (52 هدفا)

محمد حمدي زكي (51 هدفا)

أحمد ياسر ريان (48 هدفا)

ناصر منسي (47 هدفا)

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جووووول.. ناصر منسي يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك إنبي من رأسية pic.twitter.com/3xn2RlZnuI — ON Sport (@ONTimeSports) March 4, 2025

محمد سالم (47 هدفا)

محمود علاء (47 هدفا)

عمر السعيد (46 هدفا)

حسين الشحات (46 هدفا)

محمد فاروق (45 هدفا)

محمد مجدي "أفشة" (44 هدفا)

رمضان صبحي (43 هدفا)

شكري نجيب (43 هدفا)

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محمود قاعود (43 هدفا)

يوسف إبراهيم "أوباما" (43 هدفا)

محمد هلال (42 هدفا)

أحمد الشيخ (40 هدفا)

مابولولو (40 هدفا)

دودو الجباس (39 هدفا)

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عمرو السولية (38 هدفا)

محمد الشامي (38 هدفا)

عمرو جمال (38 هدفا)

صلاح محسن (38 هدفا)

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جوووووووول.. من تسديدة صاروخية.. صلاح محسن يسجل الهدف الثاني لفريق المصري

(سموحة 0 - 2 المصري) pic.twitter.com/ZNDwT3vgAl — ON Sport (@ONTimeSports) February 27, 2025

إريك تراوري (37 هدفا)

أحمد سمير (37 هدفا)

مروان حمدي (37 هدفا)

عمرو مرعي (36 هدفا)

علي معلول (35 هدفا)

جونيور أجاي (34 هدفا)

عمر كمال عبد الواحد (34 هدفا)

إمام عاشور (34 هدفا)

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جووووووووول.. هداف الدوري "إمام عاشور" يضع بصمته ويضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي🔥⚽ pic.twitter.com/xwT8vxxvJi — ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025

مصطفى محمد (34 هدفا)

إبراهيم عادل (33 هدفا)

ميدو جابر (33 هدفا)

رامي صبري (33 هدفا)

جون إيبوكا (33 هدفا)

إسلام عيسى (31 هدفا)

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كريم طارق (30 هدفا)

محمد إبراهيم (29 هدفا)

شادي حسين (29 هدفا)

أشرف بنشرقي (28 هدفا)

فخر الدين بن يوسف (28 هدفا)

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فادي فريد (28 هدفا)

محمد سمير (28 هدفا)

إسلام محارب (27 هدفا)

محمد عبد اللطيف "جريندو" (27 هدفا)

أحمد عاطف (27 هدفا)

فاخري لاكاي (26 هدفا)

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مصطفى فتحي قشرهالوا🔥.. فخري لاكاي يضع بيراميدز في المقدمة على حساب سموحة⚽ pic.twitter.com/uMGcUZ38sB — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2024

أحمد الشيخ (26 هدفا)

عبد الكبير الوادي (25 هدفا)

طاهر محمد طاهر (25 هدفا)

صديق أوجولا (25 هدفا)

فمن سيضيف أهدافا أكثر في المرحلة الثانية من الدوري المصري؟