دوري المؤتمر الأوروبي - إصابة مبكرة ولكن.. تشيلسي يعود بالفوز من ضيافة كوبنهاجن

تغلب تشيلسي على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي.

وحل مارك كوكوريا بدلا من مالو جوستو في الدقيقة 25 بسبب الإصابة.

وبين الشوطين أتى ليفي كولويل وكريستوفر نكونكو وإنزو فيرنانديز، بدلا من بينوا بادياشيل وشيم مويكا وموسيس كايسيدو.

وسريعا بعد أقل من دقيقة، سجل ريس جيمس الهدف الأول في الدقيقة 46 بعد تمريرة من مارك كوكوريا.

وفي الدقيقة 65 أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني.

وقلص كوبنهاجن الفارق بهدف جابرييل بيريرا في الدقيقة 79.

في الجولة ذاتها تعادل ريال بيتيس الإسباني مع فيتوريا جيماريش البرتغالي 2-2.

فيما تغلب باناثينايكوس اليوناني على فيورنتينا الإيطالي 3-2.

وفاز مولده النرويجي على ليجيا وارسو البولندي 3-2.