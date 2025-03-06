"حجة سطحية ولا تعكس الواقع".. تصريحات نارية متبادلة بين وكيل أنتوني وأموريم

رد جونيور بيدروسو وكيل أعمال البرازيلي أنتوني على تصريحات روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد حول لاعبه السابق المعار إلى ريال بيتيس.

وانضم أنتوني إلى ريال بيتس في يناير حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

ولم يحصل أنتوني على فرصة مع أموريم في تشكيل مانشستر يونايتد.

وأوضح بيدروسو في تصريحات نلقتها صحيفة ماركا: "إن إرجاع عدم نجاح أنتوني مع مانشستر يونايتد إلى مسألة القوة البدنية هو حجة سطحية للغاية ولا تعكس الواقع، الحقيقة أن أنتوني لم يكن يتمتع بالقدر الكافي من الثقة لتقديم أفضل ما لديه"

وأكمل: "أنتوني لم يخض سوى 252 دقيقة لعب في 15 مباراة خاضها أموريم (1350 دقيقة) وهو ما يمثل 18.6 % فقط من إجمالي الدقائق".

وأضاف وكيل أنتوني "الدوري الإسباني لا يزال دوري تنافسي ولا يمكن الاستهانة به، كرة القدم الإسبانية لديها واحدة من أكثر الدوريات تنافسية في العالم، وتتنافس باستمرار في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي."

وأثنى جونيور بيدروسو على أداء وكيله "الحقيقة هي أن أنتوني منذ وصوله إلى ريال بيتيس، أصبح أحد أفضل اللاعبين في الفريق وفي البطولة نفسها، ونجح في إظهار إمكاناته الكاملة عندما أتيحت له الظروف المناسبة".

وأتم "المشكلة لم تكن في القوة البدنية، بل في السياق والطريقة التي تم إدارة الأمر بها في مانشستر، العديد من اللاعبين الذين لا يزدهرون في يونايتد يجدون النجاح في أندية أخرى، مما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت المشكلة تكمن حقًا في اللاعبين"

وكان أموريم رد معلقا على تألق أنتوني مع ريال بيتيس: "إذا لم تكن لديك القوة البدنية فسوف تعاني كثيرًا في الدوري الإنجليزي، أنتوني أفضل بكثير الآن في إسبانيا بسبب الكثير من العوامل ولكن أهمها القوة البدنية".

وخاض بيتيس 5 مباريات في الدوري الإسباني سجل هدفين وصنع مثلهما، و3 مباريات في دوري المؤتمر سجل هدفا وصنع آخر.

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