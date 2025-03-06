بكى متأثرا بتضامن لاعبيه.. ظهور فونسيكا الأول بعد الإيقاف الكبير

الخميس، 06 مارس 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

احتفل لاعبو ليون مع مدربهم باولو فونسيكا بالتسجيل والفوز في الدوري الأوروبي، في لقطة أثارت دموعه على الهواء مباشرة.

وتغلب ليون على ستيوا بوخارست الروماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وظهر فونسيكا وهو يبكي في ظهوره الأول عقب تعرضه للإيقاف المحلي الكبير.

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وتعرض باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ليون لعقوبة الإيقاف لمدة 9 أشهر بسبب ما بدر منه خلال مواجهة في الدوري.

وفاز ليون على باستيا بهدفين مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وأعلن سباستيان دونو رئيس اللجنة التأديبية أمام الصحفيين إيقاف فونسيكا 9 أشهر وشرح أسباب العقوبة.

وخلال المباراة تعرض فونسيكا للطرد ببطاقة حمراء ولكنه لم يكتف بذلك بل وضع رأسه في رأس الحكم وصرخ بوجهه.

الفعل الذي أقدم فونسيكا عليه اعتبر كفعل عنيف تجاه الحكم وهو ما سيترتب عليه التعرض لعقوبة من الرابطة الفرنسي.

وأوضح دونو أن القرار سيتم تنفيذه على الفور بحرمانه من مقاعد البدلاء وغرفة تبديل الملابس حتى 30 نوفمبر 2025.

وأشار دونو إلى أن اللجنة لاحظت أن سلوك فونسيكا يتسم بالتهديد وهذا لا يتوافق مع مهام عمله.

وقال فونسيكا عقب المباراة: "ردة فعلي كان الأمر الخاطئ لفعله".

ويتولى فونسيكا تدريب ليون منذ 5 مباريات وخلالهم فاز الفريق في 3 وخسر مباراتين.

ويحتل ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن ليل صاحب المركز الخامس.

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