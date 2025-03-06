حمادة صدقي مديرا فنيا لـ زد

أعلن نادي زد رسميا تعيين حمادة صدقي مديرًا فنيا للفريق خلفا لمجدي عبد العاطي.

ورحل عبد العاطي عن تدريب زد بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وقدم زد مدربه عبر حسابه الرسمي برسالة: "رحبوا معنا بمدربنا الجديد الكابتن حمادة صدقي.. نثق بك في القادم".

وكان FilGoal.com كشف عن اقتراب حمادة صدقي من تدريب زد، على يعاونه عادل مصطفى كمدرب عام ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

وسبق لحمادة صدقي العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة المتوج بـ ألقاب لكأس الأمم الإفريقية.

كما تولى صدقي تدريب نادي سموحة وحصد معه وصافة بطولتي الدوري وكأس مصر في 2013.

يذكر أن مسار فريق زد تحول إلى مرحلة المنافس على الهبوط في الدوري المصري بدلا من المنافسة على اللقب في الجولة الأخيرة.

وتولى مجدي عبد العاطي تدريب زد منذ صيف 2022 ونجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

وخطف بتروجت الفوز في الثواني الأخيرة أمام غزل المحلة ليصعد لمرحلة التنافس على اللقب بينما تحول زد لمرحلة المنافسة على الهبوط.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر على النجاة من الهبوط إلى دوري المحترفين، وجاءت الفرق كالآتي:

10- زد 21 نقطة

11- طلائع الجيش 21 نقطة

12- سموحة 20 نقطة

13- الاتحاد 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

ويهبط صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر إلى دوري المحترفين.