الدوري الأوروبي - تعادل يونايتد وسوسييداد.. وسقوط توتنام ومورينيو

الخميس، 06 مارس 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

تقدم جوشوا زيركزي للشياطين الحمر في الدقيقة 57 بعد تمريرة من أليخاندرو جارناتشو.

وتعادل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

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وتعرض توتنام هوتسبر لخسارة مفاجئة على يد مضيفه ألكمار الهولندي.

هدف المباراة الوحيد سجله لوكاس بيرجفال بالنيران الصديقة في الدقيقة 18.

وسقط فنربخشة التركي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو على يد ضيفه رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 3-1.

بينما فاز ليون الفرنسي على ستيوا بوخارست الروماني في ملعبه 3-1.

وتستمر مباريات الذهاب بمواجهة أياكس الهولندي وأينتراخت فرانكفورت الألماني، وروما الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني، وبودو جليمت النرويجي وأولمبياكوس اليوناني، وفيكتوريا بلزن التشيكي ولاتسيو الإيطالي.

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي توتنام جوزيه مورينيو
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