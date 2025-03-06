مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا مجال لتأجيل مباريات كأس مصر

الخميس، 06 مارس 2025 - 21:58

كتب : بسام أبو بكر

كأس مصر - بيان رسمي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة المصري موقفه من طلب الزمالك بتأجيل مباراته ضد مودرن سبورت في كأس مصر.

وسيلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 من كأس مصر.

وخاطب الأبيض اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراته ضد مودرن سبورت لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير نفس أيام الراحة قبل مواجهة أمام الأهلي.

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وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لا مجال لتأجيل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت في كأس مصر".

وأتم "تم إعلان مواعيد كأس مصر منذ شهر وخاطبنا الأندية أيضا بالمواعيد الجديد".

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من مسابقة الدوري ويستهل الزمالك المشوار بمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء في الدوري.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

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وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الدور الأول من الدوري.

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