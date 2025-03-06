ميتروفيتش يعود للهلال بعد غياب 13 مباراة

بعدما غاب عن 13 مباراة.. اقترب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي من المشاركة في المباريات.

وأفاد الهلال يوم الخميس أن الثنائي ميتروڤيتش وحمد اليامي شارك في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن اسم ميتروفيتش سيتواجد في قائمة الهلال أمام الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويجرى الجهازين الطبي والفني لنادي الهلال محاولات مكثفة لتجهيز الصربي ألكسندر ميتروفيتش لخوض مواجهة الإياب ضد باختاكور الأوزبكي.

ويلعب الهلال أمام باختاكور يوم الثلاثاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة.

وخضع ميتروفيتش خلال الفترة الماضية لبرنامج لياقي مكثف لتجهيزه لخوض مواجهة باختاكور.

ويعاني الهلال من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من باختاكور الأوزبكي 1-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتاج الهلال لتعويض الخسارة بهدف دون رد ليضمن مقعدا في ربع نهائي المسابقة.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام العين الإماراتي.

ويسعى الهلال للفوز باللقب تحت مسماه ونظامه الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة).