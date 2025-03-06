خبر في الجول - راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي قبل القمة.. وموقف المصابين أمام الزمالك

علم FilGoal.com أن الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة قبل أيام قليلة من مباراة القمة ضد الزمالك.

وبدأ فريق الأهلي هذه الراحة عقب مباراة طلائع الجيش ختام المرحلة الأولى من الدوري مساء الأربعاء.

وقتها لم يكن يعلم الجهاز الفني للأهلي أن الفريق سيواجه الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح المرحلة النهائية من الدوري.

كما تأكد الجهاز الفني من جاهزية المدافع ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة، حسبما علم FilGoal.com.

فيما يعاني نيتس جراديشار من إجهاد بسيط، على أن يتحدد موقفه بشكل كامل بعد استئناف التدريبات.

وعلم FilGoal.com أن محمد مجدي "أفشة" سيشارك في تدريبات الكرة بشكل تدريجي بعد استئناف التدريبات، عقب تعافيه من الإصابة.

بينما قد يشارك يحيى عطية الله في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، لكن مشاركته في القمة مستبعدة بسبب غيابه منذ فترة طويلة.

أما الثلاثي علي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر فلن يشارك أمام الزمالك لعدم الجاهزية حتى الآن.

قبل ساعات، أعلنت رابطة الأندية المحترفة مباريات الأهلي في المرحلة النهائية من مسابقة الدوري لتصبح أجندة المارد الأحمر كاملة حتى نهاية الموسم.

ويستهل الأهلي مبارياته المتبقية بمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح المرحلة النهائية من الدوري.

وينافس الأهلي في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر وكأس العالم للأندية.

ويغيب الأهلي عن كأس مصر نظرا لاعتذاره عن عدم استكمال النسخة الماضية وفقا للائحة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أجندة مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم:

الزمالك × الأهلي - الثلاثاء 11 مارس - استاد القاهرة (الدوري المصري)

الأهلي × إنبي - الخميس 20 مارس - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

طلائع الجيش × الأهلي - الإثنين 24 مارس - استاد الكلية الحربية (كأس عاصمة مصر)

الأهلي × الهلال السوداني - الثلاثاء 1 أبريل - استاد القاهرة (دوري أبطال إفريقيا)

الهلال × الأهلي - 8 أو 9 أبريل - خارج مصر (دوري أبطال إفريقيا)

بيراميدز × الأهلي - السبت 12 أبريل - استاد الدفاع الجوي (الدوري المصري)

الأهلي × فاركو - الثلاثاء 15 أبريل - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

ذهاب نصف النهائي حال التأهل - 18 أو 19 أبريل - خارج مصر (دوري أبطال إفريقيا)

ذهاب ربع النهائي حال التأهل - 22 أو 23 أبريل (كأس عاصمة مصر)

إياب نصف النهائي حال التأهل - 25 أو 26 أبريل - استاد القاهرة (دوري أبطال إفريقيا)

بتروجت × الأهلي - الأربعاء 30 أبريل - استاد الكلية الحربية (الدوري المصري)

الأهلي × حرس الحدود - الأحد 4 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

الأهلي × المصري - الخميس 8 مايو - استاد برج العرب (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الثلاثاء 13 مايو - استاد المقاولون (الدوري المصري)

الأهلي × البنك الأهلي - السبت 17 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

إياب ربع النهائي حال التأهل - 20 أو 21 مايو (كأس عاصمة مصر)

ذهاب النهائي حال التأهل - السبت 24 مايو - استاد القاهرة (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي × فاركو - الأربعاء 28 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

إياب النهائي حال التأهل - السبت 1 يونيو - خارج مصر (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي × إنتر ميامي الأمريكي - فجر السبت 14 يونيو (كأس العالم للأندية)

الأهلي × بالميراس البرازيلي - الخميس 19 يونيو (كأس العالم للأندية)

الأهلي × بورتو البرتغالي - الثلاثاء 24 يونيو (كأس العالم للأندية)

*سيتم تأجيل مباراتي الأهلي في نصف نهائي ونهائي كأس عاصمة مصر حال التأهل بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية