ألفارو نيجريدو يعلن اعتزاله

أعلن المهاجم الإسباني ألفارو نيجريدو يوم الخميس اعتزال لعب كرة القدم.

ونشر نيجريدو لقطة له وهو يخلع حذاءه ويعلقه عبر حسابه الشخصي على إكس.

وقال نيجريدو البالغ من العمر 39 عاما: "شكرا على كل شيء يا كرة القدم".

ولم يلعب نيجريدو في أي فريق منذ نهاية عقده مع بلد الوليد بنهاية الموسم الماضي.

وارتدى ألفارو قمصان إشبيلية وفالنسيا ومانشستر سيتي وميدلسبره وقادش وأندية أخرى.

وسجل نيجريدو 290 هدفا طوال مسيرته التي لعب خلالها 755 مباراة.

وتوج الدولي الإسباني السابق بلقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في موسم 2013-2014.

كما حصد لقب يورو 2012 مع منتخب إسبانيا.

وسجل نيجريدو 10 أهداف بقميص المنتخب الإسباني خلال 21 مباراة دولية.