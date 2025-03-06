زد يعلن رحيل مدربه مجدي عبد العاطي

الخميس، 06 مارس 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أعلن نادي زد فسخ تعاقده مع مديره الفني مجدي عبد العاطي بالتراضي.

ويتولى مجدي عبد العاطي تدريب زد منذ صيف 2022 ونجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com صباح الخميس أن زد يتجه لفسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي بالتراضي.

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قبل أن يعلن النادي رسميا مساء الخميس.

كما علم FilGoal.com أن حمادة صدقي أبرز المرشحين لخلافة مجدي عبد العاطي، على أن يعاونه عادل مصطفى كمدرب عام ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

وسبق لحمادة صدقي العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة المتوج بـ ألقاب لكأس الأمم الإفريقية.

كما تولى صدقي تدريب نادي سموحة وحصد معه وصافة بطولتي الدوري وكأس مصر في 2013.

يذكر أن مسار فريق زد تحول إلى مرحلة المنافس على الهبوط في الدوري المصري بدلا من المنافسة على اللقب في الجولة الأخيرة.

وخطف بتروجت الفوز في الثواني الأخيرة أمام غزل المحلة ليصعد لمرحلة التنافس على اللقب بينما تحول زد لمرحلة المنافسة على الهبوط.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر على النجاة من الهبوط إلى دوري المحترفين.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

10- زد 21 نقطة

11- طلائع الجيش 21 نقطة

12- سموحة 20 نقطة

13- الاتحاد 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

ويهبط صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر إلى دوري المحترفين.

مجدي عبد العاطي زد
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