نيمار يعود لقائمة البرازيل في مباراتي الأرجنتين وكولومبيا.. وانضمام حارس النصر

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمته النهائية استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 شهر مارس الجاري.

ويستعد منتخب البرازيلي لمواجهتي كولومبيا ثم الأرجنتين في تصفيات المونديال بشهر مارس.

في البداية أعلن المدرب قائمة أولية تضم 52 لاعبا قبل أن تتقلص إلى 23 لاعبا.

وسيعود نيمار لتمثيل منتخب البرازيل لأول مرة منذ أكتوبر 2023 عندما أًصيب ضد أوروجواي بقطع في الرباط الصليبي.

كما ضمت القائمة بينتو حارس النصر السعودي.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: إيدرسون – أليسون – بينتو

الدفاع: دانيلو – جابريل ماجاليش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي

الوسط: أندري – جيرسون – برونو جيماريش – جويلينتون – ماتيوش كونيا – نيمار

الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – رافينيا - سافينيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو

ويحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في تصفيات كأس العالم برصيد 18 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدر.