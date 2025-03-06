ميدو: لولا الأخطاء التحكيمية لكان الزمالك على قمة الدوري.. ولماذا لم يدافع اتحاد الكرة عن حقوقه؟

الخميس، 06 مارس 2025 - 16:11

كتب : إبراهيم رمضان

ميدو - عضو لجنة التخطيط بالزمالك

شدد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك على أن فريقه كان بإماكانه تصدر ترتيب الدوري المصري لولا الأخطاء التحكيمية.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة، بحضور هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي:"الزمالك أصبح أكثر المتضررين من أخطاء التحكيم، وكان من الطبيعي أن يكون فريق الزمالك حالياً على قمة الدوري لولا الأخطاء التحكيمية التي ششهدتها مباريات الفريق".

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وأضاف "لماذا تم اسناد مباراة الزمالك وزد للحكم محمد الصباحي الذي كان بعيدا عن التحكيم لمدة سنة كاملة؟. الصباحي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة في مباراة زد، وحكم تقنية الفيديو لم يستدع الحكم لمتابعة اللعبة".

وتسأل "لماذا لم يدافع اتحاد الكرة عن حقوقه لإظهار الحقائق للجماهير في واقعة تسريت محادثات حكم تقنية الفيديو؟، وهل هناك من تقاضى أجراً بسبب تسريب المحادثات الصوتية؟ ولماذا لم يحدث تحقيق داخلي في اتحاد الكرة لمعرفة من المتسبب في خروج التسريب؟".

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وأتم "جمهور الزمالك هو الأكثر حضور ما بين الجماهير لكنه يشعر بالظلم والقهر في الموسم الحالي، ونتمنى أن تتلاشى أخطاء التحكيم، نحن لا نهدد ولا نحذر ولكن نناشد اتحاد الكرة بأهمية تصحيح الأخطاء التحكيمية في أسرع وقت ممكن. أتذكر مقولة الجوهري "أعطوا الزمالك العدالة ونافسوا على المركز الثاني".

المؤتمر شهد أيضا حضور كل من: محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل ضمن دور الـ16 من كأس مصر.

ثم سيلعب الفريق الأبيض أمام الأهلي يوم 11 مارس الجاري في دربي مرتقب ضمن أولى جولات مرحلة تحديد بطل الدوري.

ميدو الزمالك الدوري المصري
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