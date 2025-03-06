الدوري السعودي - نادي العروبة يتحدى شكوى النصر بأوراق رسمية

رفع نادي العروبة راية التحدي في وجه الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر بشأن عدم قانونية مشاركة أحد لاعبي العروبة في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

قبل يومين، كشفت جريدة عكاظ أسباب احتجاج نادي النصر على مدى قانونية مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة في مباراة الفريقين.

وأوضح التقرير التحركات داخل نادي العروبة طوال الأيام الماضية تسارعت بغية إثبات سلامة موقفه القانوني جراء مشاركة رافع الرويلي، بعد أن تقدم النصر باحتجاج رسمي على مشاركته أمامهم في مباراة خسرها الفريق العاصمي 1ـ2.

وأرفقت إدارة نادي العروبة عدة وثائق ومستندات لتعزيز قدرتها على كسب القضية التي شغلت الوسط الرياضي بتقديمها سجلات حضور وانصراف اللاعب للتدريبات، إضافة إلى انتظامه في المعسكرات والمشاركة في المباريات.

وأضاف التقرير أن إدارة العروبة تثق تمامًا في موقفها، وأكدت أن تسجيل الرويلي في الصيف الماضي كان قانونيا، وعبر مراجعة قانونية عن طريق محامي النادي.

ولفت التقرير إلى أن نادي العروبة سيرد على لجنة الانضباط بوثائق تثبت تخلي الرويلي عن وظيفته في أحد القطاعات العسكرية بعد صعود العروبة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين وانضمامه إلى اللاعبين المحترفين.

خلال الموسم الجاري خاض الرويلي مباراتين مع العروبة في الدوري السعودي أمام النصر وضمك، واستقبل خلالها هدفا بكل مواجهة.

وخسر النصر من العروبة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

وتقدم العالمي باحتجاج إلى مراقب المباراة فور نهايتها، قبل نهاية المدة المسموح بها لرفع الاحتجاجات خلال أقل من ساعتين من نهاية اللقاء.

واستند النصر في احتجاجه على مدى قانونية مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع العروبة في اللقاء، وفقا لجريدة عكاظ.

فهناك ثغرة قانونية في عقد اللاعب مع العروبة استغلها النصر، تكمن في أن نظام احتراف اللاعبين المحترفين يشترط أن يكون اللاعب متفرغاً تفرغاً كاملاً للاحتراف، ولا يعمل في أي جهة أخرى.

إذ يملك النصر إثباتات تفيد بأن اللاعب موظف في أحد القطاعات العسكرية في منطقة الجوف، وهذا يبطل عقد احتراف الرويلي مع العروبة، وهو ما يعني أن مشاركته في المباراة غير قانونية، حسب التقرير.

ويطالب النصر بقبول احتجاجه شكلاً وموضوعاً، وسحب الـ3 نقاط من نادي العروبة ووضعها في رصيد النصر.

ومن المنتظر أن يقدم النصر خلال الساعات القادمة كامل حيثيات الاحتجاج بشكل كامل الى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى تتم دراسته من كل الجوانب كافة بعد مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإعلان القرار النهائي وإصداره.

يذكر أن نادي العروبة ضم الرويلي الصيف الماضي، وتم رفع عقده بشكل رسمي إلى لجنة الاحتراف.