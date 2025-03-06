قد تصل إلى 10 مباريات في شهر.. مواجهات نارية لـ الأهلي ضد الزمالك في مختلف الرياضات

أثار إعلان رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم عن موعد منافسات المرحلة النهائية من الدوري المصري جدلا واسعا بعد أسفرت القرعة عن مواجهة قمة بين الزمالك والأهلي يوم الثلاثاء المقبل.

لكن تلك المباراة لن تكون القمة الوحيدة بين الناديين هذا الشهر، إذ خلال 30 يوما سيلعب الناديان في مختلف الرياضات.

وقد تصل المباريات بين الفريقين إلى 10 في مختلف الألعاب.

ويتواجه الناديان في الكرة الطائرة للرجال والسيدات ورجال كرة القدم ورجال كل من السلة واليد.

ويستعرض لكم FilGoal.com المباريات المنتظرة بين القطبين هذا الشهر:

السبت 8 مارس - نهائي سوبر رجال الطائرة حال تأهل الفريقين

الثلاثاء 11 مارس - قمة دوري كرة القدم

الجمعة 14 مارس - نهائي دوري سيدات الطائرة

السبت 15 مارس - نهائي دوري سيدات الطائرة

الأحد 16 مارس - نصف نهائي دوري رجال الطائرة

الإثنين 17 مارس - حال اللجوء لمباراة فاصلة في نهائي دوري سيدات الطائرة

الثلاثاء 18 مارس - نصف نهائي دوري رجال الطائرة

الأربعاء 19 مارس - حال اللجوء لمباراة فاصلة في نصف نهائي دوري رجال الطائرة

الإثنين 24 مارس - دوري رجال كرة السلة

الثلاثاء 8 أبريل - ختام دوري رجال كرة اليد