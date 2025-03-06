الزمالك يتقدم بطلب رسمي لتأجيل مواجهة مودرن سبورت في كأس مصر

الخميس، 06 مارس 2025 - 15:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تأجيل مواجهة مودرن سبورت في ثمن نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة الزمالك ضد مودرن سبورت في التاسعة والنصف من مساء غدا الجمعة.

وأوضح الزمالك أن طلبه يأتي لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير نفس أيام الراحة قبل مواجهة أمام الأهلي.

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وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من مسابقة الدوري ويستهل الزمالك المشوار بمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء في الدوري.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وشهد المؤتمر حضور كل من محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

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وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد تغلب على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام الدور الأول من الدوري.

الزمالك كأس مصر
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