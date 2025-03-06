مسلسل كيميتش وبايرن يقترب من الحلقة الأخيرة

اقترب مسلسل يوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الخاص بتمديد عقده مع ناديه من نهايته، حسب تقارير ألمانية.

وينتهي عقد كيميتش مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض مع أي فريق حاليا على أن ينضم له مجانا الموسم المقبل.

في البداية قال كيميتش للصحفيين عقب لقاء باير ليفركوزن: "كانت خطتي أن أتخذ قراري قبل فترة التوقف الدولي. لم يكن النادي يريد ذلك، وهو أمر مشروع".

وأضاف "أقدر أنهم منحوني الكثير من الوقت. كان من المهم أن أبدأ هذا الموسم بشكل جيد بعد الموسم الماضي الصعب وبناء علاقة جيدة مع بعضنا البعض مرة أخرى".

وتابع "أراد النادي الآن اتخاذ قرار قبل مباراتي ليفركوزن في دوري الأبطال. بالنسبة لي، فإن الإصابة عقدت الأمور قليلاً، دون الخوض في التفاصيل. لكن سيكون هناك قرار قريبًا".

وأكمل "لا أعرف ما إذا كنت سأتخذ القرار بين مباراتي ليفركوزن، لكنه سيكون بالتأكيد قبل فترة التوقف الدولي على أقصى تقدير".

فيما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن كيميتش أكد مرة أخرى لماكس إيبرل المدير الرياضي في الأيام الثلاثة الماضية أنه منفتح للغاية على تمديد عقده في بايرن.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من وجود عرض من باريس سان جيرمان وفريق آخر لكيميتش غير أن هناك محادثات جديدة وحاسمة محتملة يوم الخميس.

ولفت التقرير إلى أن إيبرل يريد تمديد العقد. لكن يجب على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين إعطاء موافقتهم.

بينما أوضحت جريدة بيلد أن إيبرل وكيميتش توصلا إلى اتفاق بشأن عقد جديد، وسيكون هناك اجتماع يوم الخميس بين أعضاء مجلس الإشراف لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على العقد أم لا.

قبل أيام، ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ قرر سحب عرضه لتجديد عقد لاعبه يوشوا كيميتش.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي أبلغت كيميتش في بداية الأسبوع الماضي أن العرض الذي تلقاه من النادي لم يعد ساريا.

وأضاف التقرير أن السبب هو تردد اللاعب حتى الآن.

وتريد إدارة بايرن قرارا حاسما من اللاعب، سواء كان يريد البقاء أو الرحيل، حسب التقرير.

وأفادت بيلد أن بايرن عرض على كيميتش عقدا أفضل قليلا من العقد الحالي، إذ يتقاضى حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

كما أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بايرن سحب بالفعل عرضه لتمديد عقد يوشوا كيميتش لأن قرار اللاعب استغرق وقتًا طويلاً.

في الوقت نفسه لم يُغلق باب التمديد تماما حتى بعد سحب العرض، حسب التقارير.

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.