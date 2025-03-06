هشام نصر: الزمالك فقد 6 نقاط على الأقل بسبب التحكيم.. ونريد العدل لجميع الفرق

الخميس، 06 مارس 2025 - 15:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

هشام نصر - نائب رئيس الزمالك

شدد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك على أن فريقه عانى من الأخطاء التحكيمية خلال الموسم الحالي ما أثر على فرصه في المنافسة.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة، بحضور هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم.

وقال هشام نصر:" المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافوء الفرص في الموسم الماضي تم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

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وأضاف "الزمالك أصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، وهناك فارق بين الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة، وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وواصل " الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادل لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية".

وأتم "الزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

المؤتمر شهد أيضا حضور كل من: محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل ضمن دور الـ16 من كأس مصر.

ثم سيلعب الفريق الأبيض أمام الأهلي يوم 11 مارس الجاري في دربي مرتقب ضمن أولى جولات مرحلة تحديد بطل الدوري.

الزمالك هشام نصر
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