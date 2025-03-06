خبر في الجول - المصري يواجه سيمبا باستاد السويس الجديد.. وموعد المباراة

الخميس، 06 مارس 2025 - 15:10

كتب : عمرو نبيل

صلاح محسن - المصري ضد مودرن سبورت

سيلعب النادي المصري أمام سيمبا التنزاني على استاد السويس الجديد ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية عن مواجهة المصري أمام سيمبا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري سيواجه سيمبا يوم 2 أبريل المقبل على استاد السويس الجديد ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

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وستقام مباراة المصري أمام سيمبا في تمام الساعة السادسة مساء من يوم 2 أبريل.

وستكون تلك المواجهة الثانية للمصري مع سيمبا والفرق التنزانية على الإطلاق.

وسبق أن التقى المصري مع بطل تنزانيا في 2018 وانتهت المباراتين بالتعادل 2-2 و0-0 وتأهل المصري بفضل الأهداف خارج الأرض لملحق دور الـ 16 آنذاك.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

المصري الكونفدرالية سيمبا التنزاني
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