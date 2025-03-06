تقييم صلاح أمام سان جيرمان من الصحف الإنجليزية

الخميس، 06 مارس 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نونو مينديش - ليفربول - باريس سان جيرمان

قدم محمد صلاح نجم ليفربول مباراة للنسيان أمام باريس سان جيرمان على صعيد الأداء الشخصي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه سان جيرمان 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام باريس سان جيرمان حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر الذي قدم مباراة مدهشة بمتوسط تقييم بلغ 9.7 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 30 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 389 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 241 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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