كرة سلة - رغم الخسارة في التصفيات.. "وايلد كارد" يؤهل سيدات مصر لأمم إفريقيا

الخميس، 06 مارس 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة سيدات

حصل منتخب مصر لسيدات كرة السلة على بطاقة دعوة "وايلد دعوة" للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2025.

وخسر منتخب مصر نهائي التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا أمام أوغندا بنتيجة 74-63.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة السلة عن منح منتخبي مصر وموزمبيق بطاقة الدعوة للمشاركة في البطولة التي تضم 12 منتخبا.

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وسوف يتم منح منتخبين آخرين بطاقة الدعوة للمشاركة في البطولة في أبريل المقبل.

وتقام منافسات أمم إفريقيا 2025 في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار خلال الفترة من 25 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.

ويتأهل أول 4 منتخبات من أمم إفريقيا إلى منافسات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وحسمت منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال ومالي ورواندا والكاميرون وأوغندا وأنجولا ومصر وموزمبيق تأهلها حتى الآن.

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