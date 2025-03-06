مدرب بنفيكا: خلقنا العديد من الفرص أمام برشلونة.. وعلينا التعافي سريعا

يرى برونو لاجي مدرب بنفيكا أن فريقه خلق العديد من الفرص خلال المواجهة التي خسرها ضد برشلونة.

وفاز برشلونة الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وأقيمت في ملعب النور "دا لوش" معقل النسور.

وقال لاجي في تصريحات للصحفيين: "خلال 90 دقيقة، كانت لدينا العديد من الفرص التي كان يمكن أن تغير النتيجة".

وأضاف "الأهم هو تقدير ما قدمناه أمام فريق كبير، والتعافي بسرعة".

وكشف "توماس أراوخو شعر بالإجهاد في المباراة، لذلك استبدلناه".

وأتم "لا أشعر بالندم على عدم تسجيل بروما في قائمة دوري الأبطال، فهذا كان نتيجة للصفقات التي قمنا بها. للأسف، لم يكن بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة لاعبين".

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز رغم تعرض مدافعه باو كوبارسي للطرد المبكر، وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين.