مدرب بنفيكا: خلقنا العديد من الفرص أمام برشلونة.. وعلينا التعافي سريعا

الخميس، 06 مارس 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

برونو لاج مدرب بنفيكا

يرى برونو لاجي مدرب بنفيكا أن فريقه خلق العديد من الفرص خلال المواجهة التي خسرها ضد برشلونة.

وفاز برشلونة الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وأقيمت في ملعب النور "دا لوش" معقل النسور.

وقال لاجي في تصريحات للصحفيين: "خلال 90 دقيقة، كانت لدينا العديد من الفرص التي كان يمكن أن تغير النتيجة".

أخبار متعلقة:
تقرير: قرار من برشلونة وفليك بشأن ضم نيمار وكيل روكي: هذا اللاعب ضمن أسباب رحيل روكي من برشلونة سبورت: جافي يتغيب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة بنفيكا

وأضاف "الأهم هو تقدير ما قدمناه أمام فريق كبير، والتعافي بسرعة".

وكشف "توماس أراوخو شعر بالإجهاد في المباراة، لذلك استبدلناه".

وأتم "لا أشعر بالندم على عدم تسجيل بروما في قائمة دوري الأبطال، فهذا كان نتيجة للصفقات التي قمنا بها. للأسف، لم يكن بإمكاننا تسجيل أكثر من ثلاثة لاعبين".

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز رغم تعرض مدافعه باو كوبارسي للطرد المبكر، وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين.

برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة بعد تأهل البطل التاريخي.. تعرف على منافسات ومواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا سيناريو مجنون.. ريال مدريد يقصي أتليتكو من دوري الأبطال بركلات الترجيح لأول مرة.. فينسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء مع ريال مدريد أبطال أوروبا - أرسنال يكتفي بالتعادل بعد السباعية.. وأستون فيلا يكرر الثلاثية ويتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
أرتيتا يوضح أهمية تأهل أرسنال لـ ربع نهائي أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سيميوني: لن أتحدث عن الحظ.. وما قدمناه سيبقى في تاريخ أتليتكو 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
إيمري: مواجهة باريس سان جيرمان ستكون خاصة لي لهذا السبب 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: ألفاريز لمس الكرة مرتين.. ولهذا السبب سدد روديجر الركلة الأخيرة 8 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سجل هدفين وصنع آخر.. كهربا يقود الاتحاد للفوز برباعية على النهضة 8 ساعة | المحترفون
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 8 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي 8 ساعة | أمريكا
سعد شلبي: الأهلي متمسك بقرار رابطة الأندية بإقامة القمة بتحكيم أجنبي وإلا لن يكمل الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري