أجندة بيراميدز - الكشف عن جدول المباريات بالكامل حتى نهاية الموسم

الخميس، 06 مارس 2025 - 13:21

كتب : محمد سمير

بيراميدز - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري وجدول كأس عاصمة مصر، لتتضح مواجهات بيراميدز بالكامل حتى نهاية الموسم.

ويواجه بيراميدز المقاولون العرب بعد غدا السبت ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وينافس بيراميدز في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

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ويستعرض لكم FilGoal.com أجندة مباريات بيراميدز حتى نهاية الموسم:

بيراميدز × المقاولون - السبت 8 مارس - استاد الدفاع الجوي (كأس مصر)

بيراميدز × المصري - الأربعاء 12 مارس - استاد السويس الجديد (الدوري المصري)

حال التأهل لربع النهائي - السبت 15 مارس - استاد الدفاع الجوي (كأس مصر)

الإسماعيلي × بيراميدز - الأحد 23 مارس - استاد الإسماعيلية (كأس عاصمة مصر)

حال التأهل لنصف النهائي - الجمعة 28 مارس (كأس مصر)

بيراميدز × الجيش الملكي المغربي - الثلاثاء 1 أبريل (دوري أبطال إفريقيا)

الجيش الملكي × بيراميدز - الثلاثاء 8 أبريل (دوري أبطال إفريقيا)

بيراميدز × الأهلي - السبت 12 أبريل - استاد الدفاع الجوي (الدوري المصري)

حرس الحدود × بيراميدز - الأربعاء 16 أبريل - استاد المكس (كأس عاصمة مصر)

ذهاب نصف النهائي حال التأهل - 18 أو 19 أبريل - (دوري أبطال إفريقيا)

ذهاب ربع النهائي حال التأهل - 22 أو 23 أبريل (كأس عاصمة مصر)

إياب نصف النهائي حال التأهل - 25 أو 26 أبريل (دوري أبطال إفريقيا)

حرس الحدود × بيراميدز - الأربعاء 30 أبريل - استاد المكس (الدوري المصري)

فاركو × بيراميدز - الأحد 4 مايو - استاد المكس (الدوري المصري)

البنك الأهلي × بيراميدز - الجمعة 9 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

بتروجت × بيراميدز - السبت 17 مايو - استاد بتروسبورت

إياب ربع النهائي حال التأهل - 20 أو 21 مايو (كأس عاصمة مصر)

الزمالك × بيراميدز - الثلاثاء 13 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

ذهاب النهائي حال التأهل - السبت 24 مايو - خارج مصر (دوري أبطال إفريقيا)

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز - الأربعاء 28 مايو - استاد هيئة قناة السويس (الدوري المصري)

إياب النهائي حال التأهل - السبت 1 يونيو - استاد الدفاع الجوي (دوري أبطال إفريقيا)

ذهاب نصف النهائي حال التأهل - السبت 7 يونيو (كأس عاصمة مصر)

إياب نصف النهائي حال التأهل - الثلاثاء 10 يونيو (كأس عاصمة مصر)

النهائي حال التأهل - السبت 14 يونيو (كأس عاصمة مصر)

بيراميدز الدوري المصري
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