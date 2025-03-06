مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من القمة.. وجدول الكأس

أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد منافسات المرحلة النهائية من مسابقة الدوري حتى ختام الموسم.

وتشهد الجولة الأولى من المرحلة النهائية مواجهة قمة مرتقبة بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سيتم التحرك لاستقدام حكام أجانب لمباراة القمة حال تقدمت أحد الأندية بطلب رسمي لذلك".

وأوضح "وقتها سنسعى لتوفير طاقم التحكيم الأجنبي رغم صعوبة الموقف بسبب ضيق الوقت".

أما عن جدول الكأس فأجاب "لا نية لتعديل موعد أي مباراة في كأس مصر بسبب مباراة القمة حتى الآن".

واختتم تصريحاته "تم تحديد المواعيد سلفا وبالتأكيد رابطة الأندية على علم بذلك قبل إعلان جدول المرحلة النهائية من الدوري".

ويلعب الزمالك غدا الجمعة أمام مودرن سبورت في ثمن نهائي كأس مصر قبل مواجهة الأهلي الثلاثاء.

وحال تأهل الزمالك لربع النهائي يواجه سموحة يوم الجمعة الموافق 14 من شهر مارس الجاري.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

وأدار المباراة وقتها إسبين إيسكاس حكم ساحة.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق.