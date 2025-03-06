مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع أكرد

الخميس، 06 مارس 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

نايف أكرد - المغرب

يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد بداية من الموسم المقبل.

ويلعب أكرد في ريال سوسيداد الإسباني معارا من وست هام.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد وضع أكرد على رأس اهتماماته لتدعيم دفاع الفريق الصيف المقبل.

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وأوضحت التقارير ذاتها أن مهمة مانشستر يونايتد لن تكن سهلة في ظل تمسك سوسيداد بشراء عقد المدافع المغربي بشكل نهائي.

أكرد صاحب الـ 28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 31 مباراة بقميص ريال سوسيداد.

الدولي المغربي انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين لمدة 5 سنوات.

وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.

كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.

مانشستر يونايتد نايف أكرد
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