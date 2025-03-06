مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع أكرد
الخميس، 06 مارس 2025 - 12:50
كتب : FilGoal
يخطط نادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد بداية من الموسم المقبل.
نايف أكرد
النادي : ريال سوسيداد
ويلعب أكرد في ريال سوسيداد الإسباني معارا من وست هام.
وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد وضع أكرد على رأس اهتماماته لتدعيم دفاع الفريق الصيف المقبل.
وأوضحت التقارير ذاتها أن مهمة مانشستر يونايتد لن تكن سهلة في ظل تمسك سوسيداد بشراء عقد المدافع المغربي بشكل نهائي.
أكرد صاحب الـ 28 عاما لعب خلال الموسم الحالي 31 مباراة بقميص ريال سوسيداد.
الدولي المغربي انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين لمدة 5 سنوات.
وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.
كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.
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