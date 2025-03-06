أجندة الزمالك - تعارض موعد مباراة بسبب الكونفدرالية.. مباريات الأبيض لنهاية الموسم

أعلنت رابطة الأندية جدول مواعيد المرحلة النهائية من مسابقة الدوري لتكتمل أجندة الفارس الأبيض كاملة حتى نهاية الموسم.

وينافس الزمالك في المتبقي من الموسم على ألقاب بطولات الدوري المصري وكاس الكونفدرالية وكأس مصر وكأس عاصمة مصر.

ويتعارض موعد مواجهة الزمالك أمام بتروجت في الدوري (24 مايو) حال وصول الأبيض لنهائي الكونفدرالية مع مباراة الإياب المقرر لها 25 من الشهر نفسه.

ويستعرض لكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك بالكامل:

الزمالك × مودرن سبورت - الجمعة 7 مارس - استاد القاهرة (كأس مصر)

الزمالك × الأهلي - الثلاثاء 11 مارس - استاد القاهرة (الدوري المصري)

ضد سموحة حال التأهل لربع النهائي - الجمعة 14 مارس - استاد القاهرة (كأس مصر)

الزمالك × الجونة - الأربعاء 19 مارس - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

بتروجت × الزمالك - الأحد 23 مارس - استاد الكلية الحربية (كأس عاصمة مصر)

حال التأهل لنصف النهائي - الجمعة 28 مارس (كأس مصر)

ستيلينبوش الجنوب إفريقي × الزمالك - الأربعاء 2 أبريل (الكونفدرالية)

الزمالك × مودرن سبورت - الأحد 6 أبريل - استاد القاهرة (كأس عاصمة مصر)

الزمالك × ستيلينبوش - الأربعاء 9 أبريل - استاد القاهرة (الكونفدرالية)

حرس الحدود × الزمالك - الأحد 13 أبريل - استاد برج العرب (الدوري المصري)

سموحة × الزمالك - الأربعاء 16 أبريل - استاد برج العرب (كأس عاصمة مصر)

ذهاب نصف النهائي حال التأهل - الأحد 20 أبريل - خارج مصر (الكونفدرالية)

ذهاب ربع النهائي حال التأهل - 22 أو 23 أبريل (كأس عاصمة مصر)

إياب نصف النهائي حال التأهل - الأحد 27 أبريل - استاد القاهرة (الكونفدرالية)

المصري × الزمالك - الخميس 1 مايو - استاد برج العرب (الدوري المصري)

البنك الأهلي × الزمالك - الإثنين 5 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - الجمعة 9 مايو - استاد المقاولون (الدوري المصري)

الزمالك × بيراميدز - الثلاثاء 13 مايو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

ذهاب النهائي حال التأهل - السبت 17 مايو - خارج مصر (الكونفدرالية)

إياب ربع النهائي حال التأهل - 20 أو 21 مايو (كأس عاصمة مصر)

بتروجت × الزمالك - السبت 24 مايو - استاد الكلية الحربية (الدوري المصري)

إياب النهائي حال التأهل - الأحد 25 مايو - استاد القاهرة (الكونفدرالية)

الزمالك × فاركو - الأحد 1 يونيو - استاد القاهرة (الدوري المصري)

ذهاب نصف النهائي حال التأهل - السبت 7 يونيو (كأس عاصمة مصر)

إياب نصف النهائي حال التأهل - الثلاثاء 10 يونيو (كأس عاصمة مصر)

النهائي حال التأهل - السبت 14 يونيو (كأس عاصمة مصر)