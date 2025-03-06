الدوري السعودي - أهلي جدة ينتظر موقف كيسيه أمام الخليج
الخميس، 06 مارس 2025 - 12:07
كتب : FilGoal
ينتظر الجهاز الفني لنادي أهلي جدة السعودي موقف الإيفواري فرانك كيسيه من المشاركة في مواجهة الخليج.
ويلعب أهلي جدة أمام الخليج مساء الجمعة ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
وينتظر أهلي جدة نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها كيسيه بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مواجة الريان القطري ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
ويأل يايسله في تعافي كيسيه ومشاركته في المباراة لمساعدة أهلي جدة في مواصلة الانتصارات بالدوري السعودي.
ويلعب أهلي جدة أمام الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف.
ويحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الخامس.
فيما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.
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