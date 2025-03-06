بايرن ميونيخ يعلن تفاصيل إصابة نوير

الخميس، 06 مارس 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

كشف نادي بايرن ميونيخ تفاصيل إصابة حارس مرماه مانويل نوير.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتعرض نوير للإصابة في مواجهة الفريق البافاري أمام ليفركوزن في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بايرن عبر موقعه الرسمي:"مانويل نوير تعرض لتمزق عضلي خلال مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن الملاعب لفترة تُحدد لاحقا".

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وفاز بايرن ميونيخ على باير ليفركوزن 3-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ: هاري كين (هدفين) وجمال موسيالا هدفا.

ووضع بايرن ميونيخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثية.

ولأول مرة يفوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في وجود تشابي ألونسو مدرب باير لفيركوزن بعد تفوق الإسباني خلال المباريات الماضية.

وستقام مباراة الإياب يوم 11 مارس المقبل على ملعب ليفركوزن.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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