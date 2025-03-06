حتى النهائي.. الكشف عن مواعيد كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية جدول مواعيد كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) حتى المباراة النهائية.

وتختتم منافسات البطولة يوم السبت الموافق 14 يونيو المقبل.

وكان سيراميكا كليوباترا قد توج بلقب آخر نسختين.

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم 20 مارس الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى.

كما سيتم إقامة الجولتين الثانية والثالثة خلال فترة التوقف الدولي بالفترة من 18 إلى 24 مارس الجاري.

وتختتم مرحلة المجموعات يوم 16 أبريل المقبل.

وتقام منافسات ربع ونصف نهائي كأس عاصمة مصر بنظام الذهاب والإياب.

وينطلق ذهاب ربع النهائي 22 أو 23 أبريل بينما الإياب 20 أو 21 مايو.

أما نصف النهائي فتقام منافسات الذهاب يوم 7 يونيو أما الإياب 10 يونيو.

وتختتم النسخة الرابعة من كأس الرابطة - كأس عاصمة مصر بمسماها الجديد- يوم 14 يونيو.