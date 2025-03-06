خبر في الجول - اتجاه في زد لفسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي.. وصدقي أبرز المرشحين

الخميس، 06 مارس 2025 - 11:00

كتب : عمرو نبيل

مجدي عبد العاطي - زد

يتجه نادي زد لفسخ التعاقد مع مديره الفني مجدي عبد العاطي بالتراضي.

ويتولى مجدي عبد العاطي تدريب زد منذ صيف 2022 ونجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن زد يتجه لفسخ التعاقد مع مجدي عبد العاطي بالتراضي.

أخبار متعلقة:
زد يتحول مساره في الثانية الأخيرة.. تحديد المتأهلين لمرحلة المنافسة على الهبوط بـ الدوري بهدف قاتل +98.. بتروجت يخطف فوزا مثيرا من الغزل ويتأهل للمنافسة على الدوري بدلا من زد في انتظار بتروجت والجيش.. تعادل قاتل مع الإسماعيلي يُعلق موقف زد في الدوري أيمن عبد العزيز: أين تقنية الفيديو.. والقرارات التحكيمية السبب في عدم الفوز على زد

كما علم FilGoal.com أن حمادة صدقي أبرز المرشحين لخلافة مجدي عبد العاطي، على أن يعاونه عادل مصطفى كمدرب عام ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

وسبق لحمادة صدقي العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة المتوج بـ ألقاب لكأس الأمم الإفريقية.

كما تولى صدقي تدريب نادي سموحة وحصد معه وصافة بطولتي الدوري وكأس مصر في 2013.

يذكر أن مسار فريق زد إلى مرحلة المنافس على الهبوط في الدوري المصري بدلا من المنافسة على اللقب في الجولة الأخيرة.

وخطف بتروجت الفوز في الثواني الأخيرة أمام غزل المحلة ليصعد لمرحلة التنافس على اللقب بينما تحول زد لمرحلة المنافسة على الهبوط.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر على النجاة من الهبوط إلى دوري المحترفين.

وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

10- زد 21 نقطة

11- طلائع الجيش 21 نقطة

12- سموحة 20 نقطة

13- الاتحاد 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

ويهبط صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر إلى دوري المحترفين.

نادي زد مجدي عبد العاطي
نرشح لكم
أجندة بيراميدز - الكشف عن جدول المباريات بالكامل حتى نهاية الموسم مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من القمة.. وجدول الكأس أجندة الزمالك - تعارض موعد مباراة بسبب الكونفدرالية.. مباريات الأبيض لنهاية الموسم حتى النهائي.. الكشف عن مواعيد كأس عاصمة مصر "بالذكاء الاصطناعي".. أحمد دياب يكشف تفاصيل قرعة المرحلة النهائية من الدوري أجندة الأهلي - من القمة حتى مونديال الأندية.. المباريات المتبقية للأحمر لنهاية الموسم إثارة منذ البداية.. جدول مباريات الثلاثي المتنافس على لقب الدوري بالترتيب الدربي في البداية.. موعد قمة الأهلي ضد الزمالك في المرحلة النهائية من الدوري
أخر الأخبار
مدرب بنفيكا: خلقنا العديد من الفرص أمام برشلونة.. وعلينا التعافي سريعا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أجندة بيراميدز - الكشف عن جدول المباريات بالكامل حتى نهاية الموسم 23 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف الحكام الأجانب من القمة.. وجدول الكأس 27 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع أكرد 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك - تعارض موعد مباراة بسبب الكونفدرالية.. مباريات الأبيض لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
5 غيابات تضرب النصر في دربي الشباب ساعة | سعودي في الجول
بايرن ميونيخ يعلن تفاصيل إصابة نوير 2 ساعة | الكرة الأوروبية
حتى النهائي.. الكشف عن مواعيد كأس عاصمة مصر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يعلن إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي 2 قمة مبكرة.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات المرحلة النهائية من الدوري المصري 2024-25 3 الأهلي يعلن اكتمال قائمته الإفريقية بإضافة اسمين جديدين 4 7 للأهلي و5 للزمالك و4 لبيراميدز في القاهرة.. ملاعب المتنافسين على لقب الدوري