بيراميدز يخسر جهود قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد البطل

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل.

وسيغيب قطة عن أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتازعن بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول.

وتغلب بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17 بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز أولا عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

بينما خطف أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة 54 قبل أن ينجح محمد الشيبي في حصد نقاط المباراة لبيراميدز بهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.