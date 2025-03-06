فيفا يعتمد موعد إقامة كأس العرب في قطر

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:43

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر.

وتبدأ منافسات النسخة المقبلة من كأس العرب 2025 في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

بينما تقام التصفيات المؤهلة لكأس العرب يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.

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وتأتي البطولة قبل أيام من انطلاق أمم إفريقيا 2025 في المغرب والتي ستبدأ في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وسبق أن صرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "حسام حسن أخطر اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في كأس العرب حال إقامتها".

وسبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.

كأس العرب منتخب مصر مصر
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