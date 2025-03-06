تشابي ألونسو: لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ.. وكل شيء قد يتغير في لحظة

يرى تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن أن فرص فريقه صعبة في التأهل لربع النهائي على حساب منافسه باير ليفركوزن.

وفاز بايرن على ليفركوزن 3-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ: هاري كين (هدفين) وجمال موسيالا هدفا.

وقال تشابي ألونسو عبر بي إن سبورتس: "لم نتوقع ما حدث أمام بايرن ميونيخ، لقد سمحنا لهم باستغلال الفرص وخاصة في كرة الهدف الثاني، لذلك عوقبنا بهذه النتيجة".

وأضاف "كنا سيئين للغاية والبطولات الكبرى تحتاج للتركيز في كافة التفاصيل. الأمور صعبة لكن كرة القدم لا يمكن توقعها وكل شيء قد يتغير في لحظة".

ووضع بايرن ميونيخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثية.

ولأول مرة يفوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في وجود تشابي ألونسو مدرب باير لفيركوزن بعد تفوق الإسباني خلال المباريات الماضية.

وستقام مباراة الإياب يوم 11 مارس المقبل على ملعب ليفركوزن.