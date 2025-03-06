لويس إنريكي: كرة القدم غير عادلة في بعض الأحيان

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:38

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

وصف لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن خسارة فريقه ضد ليفربول غير عادل.

وانتصر ليفربول بنتيجة 1-0 على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي عبر شبكة RMC الفرنسية: "إنه أمر غير عادل على الإطلاق، ربما هذه كانت أكثر مباراة رائعة خاضها الفريق في دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "ليفربول كان لديه أفضل حارس مرمى، فخور حدا بفريقي، وكرة القدم تكون غير عادلة في بعض الأحيان".

وأكمل "كنا أفضل بكثير من ليفربول لكنهم فازوا، لا أرى جانبا سلبيا، ومتفائل قبل لقاء الإياب".

البرازيلي تصدى لـ 9 فرص محققة، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة بقميص ليفربول كأكثر من حافظ على مرماه في تاريخ الريدز بدوري أبطال أوروبا.

خلال 90 دقيقة سدد لاعبو باريس 27 كرة منها 10 على المرمى لكنها عرفت تألق أليسون بيكر.

بينما سدد ليفربول كرتين فقط منها واحدة بين القائمين والعارضة جاء من خلالها هدف اللقاء الوحيد.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد لحسم المتأهلين.

ليفربول باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا لويس إنريكي
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