فليك: لهذا السبب أخرجت أولمو أمام بنفيكا.. وتشيزني حارس مميز

أوضح هانز فليك المدير الفني لبرشلونة سبب استبدال داني أولمو في مباراة بنفيكا بعد طرد باو كوبارسي في الشوط الأول.

وفاز برشلونة الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وأقيمت في ملعب النور "دا لوش" معقل النسور.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز رغم تعرض مدافعه باو كوبارسي للطرد المبكر، وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الأمر ليس سهلا على أي لاعب أن يخرج مبكرا بعد الطرد وأن يفهم ذلك، لكن الأمر له علاقة بالفريق وخروج داني أولمو كان للحفاظ على تشكيل الفريق وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف "كنا أيضا في حاجة إلى استمرار ليفاندوفسكي بسبب الكرات الرأسية في الدفاع والهجوم، ولذلك قررنا إخراج داني أولمو".

وأردف "لعب مباريات مثل هذه لمدة 95 أو 100 دقيقة ليس سهلا خاصة مع الطرد".

وواصل "فخور أننا أدرنا المباراة بشكل جيد واللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 لم يكن سهلا، وهذا الانتصار كبير جدا بالنسبة لنا ولكن نعلم أيضا أن علينا خوض مباراة العودة وبنفيكا فريق قوي وقدم مستوى جيد في البطولة وعلينا أن نحذر منه".

وأكمل "الحفاظ على نظافة الشباك ونحن نلعب بـ10 لاعبين هو أمر رائع، لدينا حارس مرمى رائع ومميز حقا وقدم اليوم أداء مميزا وأنقذنا أكثر من مرة وحافظ على نظافة شباكنا، أنا سعيد له وللفريق".

وأشار "تشيزني يكتسب الثقة في كل مباراة وهو قادر على لعب المباريات في هذا المستوى فنحن نراه كل يوم في التدريبات، فهو حارس مميز".

وشرح "طرد كوبارسي؟ هذا أمر يحدث المباريات والأهم هو كيف يكون رد فعلنا، وفي المباراة رد فعلنا كان جيدا".

وأتم تصريحاته "المواجهة لم تحسم بعد، نحن في وضع جيد الآن لكن كل شيء ممكن في كرة القدم ويجب أن نستعد جيدا لمباراة العودة".