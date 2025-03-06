سلوت: عدنا بفوز أكثر مما نستحق أمام باريس سان جيرمان

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:22

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بأداء أليسون بيكر حارس فريقه في الفوز على باريس سان جيرمان.

وانتصر ليفربول بهدف دون رد على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت عبر شبكة TNT: "حظيت بعدة لاعبين جيدين من قبل، لكن لم يكن لدي أفضل حارس في العالم".

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وأضاف "أظهر أليسون للعالم لماذا هو الأفضل اليوم، عدنا بفوز أكثر مما نستحق".

وواصل "داروين نونيز مر بفترة صعبة بعد مباراة أستون فيلا لكنه أظهر أهميته، هيرفي كان محبطا بسبب الحصول على 5 دقائق للمشاركة اليوم".

وأكمل "هناك الكثير من أوجه التشابه بين لقاء اليوم ولقاء مانشستر سيتي، واجهنا فريقين جيدين في الاستحواذ ويمتلكون أفضل الأجنحة في التفوق في موقف واحد ضد واحد".

وأردف "قلت قبل اللقاء إننا لن نسيطر على الكرة هنا، وكان علينا أن نكون أفضل في اللمسة الأخيرة، ربما كان التعب من الدفاع هو السبب".

واستدرك "إذا نظرت للأرقام في دوري أبطال أوروبا، ستجد أن باريس سان جيرمان كان رقم واحد لأنهم واجهوا أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأرسنال، أن تكون الأفضل بعد تلك المباريات فهذا يعني الكثير".

وأتم "نأمل الآن أن تساعدنا الجماهير كثيرا في ملعب أنفيلد، سنحتاجهم بشكل مضاعف".

البرازيلي تصدى لـ 9 فرص محققة، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة بقميص ليفربول كأكثر من حافظ على مرماه في تاريخ الريدز بدوري أبطال أوروبا.

خلال 90 دقيقة سدد لاعبو باريس 27 كرة منها 10 على المرمى لكنها عرفت تألق أليسون بيكر.

بينما سدد ليفربول كرتين فقط منها واحدة بين القائمين والعارضة جاء من خلالها هدف اللقاء الوحيد.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد لحسم المتأهلين.

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