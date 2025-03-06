هاري كين: ليفركوزن سيكون أكثر شراسة بمباراة الإياب
الخميس، 06 مارس 2025 - 01:17
كتب : FilGoal
أعرب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن سعادته البالغة عقب الفوز على باير ليفركوزن.
وفاز بايرن على ليفركوزن 3-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وسجل أهداف بايرن ميونيخ: هاري كين (هدفين) وجمال موسيالا هدفا.
وقال هاري كين عبر بي إن سبورتس: "حققنا فوزا مهما، لكن الأمر سيكون مختلفا في مباراة الإياب، المنافس سيكون أكثر شراسة بكل تأكيد".
وأضاف المهاجم الإنجليزي "علينا أن نكون في أتم الجاهزية ونحاول التحسن حتى موعد المباراة".
ووضع بايرن ميونيخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثية.
ولأول مرة يفوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في وجود تشابي ألونسو مدرب باير لفيركوزن بعد تفوق الإسباني خلال المباريات الماضية.
وستقام مباراة الإياب يوم 11 مارس المقبل على ملعب ليفركوزن.
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