أليسون: ربما هذا أفضل أداء في حياتي

الخميس، 06 مارس 2025 - 01:04

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

وصف أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أدائه خلال مباراة باريس سان جيرمان بـ الأفضل في حياته.

وساهم تألق الحارس البرازيلي في قيادة ليفربول لفوز قاتل بنتيجة 1-0 على باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس البرازيلي لشبكة TNT الإنجليزية: "ربما هذا أفضل أداء في حياتي، المدرب أخبرنا بصعوبة اللعب ضد باريس سان جيرمان، وكيف هم جيدين بالكرة وأننا سنعاني ضدهم، كنا نعرف ذلك".

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وأضاف "لعبنا بقوة، منحناهم العديد من الفرص".

وأتم "الفريق قدم مجهودا كبيرا لجعل مهمتي سهلة، في النهاية إيليوت شارك وسجل هدف الفوز، هي قصة عظيمة لما، وليلة كبيرة".

البرازيلي تصدى لـ 9 فرص محققة، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة بقميص ليفربول كأكثر من حافظ على مرماه في تاريخ الريدز بدوري أبطال أوروبا.

خلال 90 دقيقة سدد لاعبو باريس 27 كرة منها 10 على المرمى لكنها عرفت تألق أليسون بيكر.

بينما سدد ليفربول كرتين فقط منها واحدة بين القائمين والعارضة جاء من خلالها هدف اللقاء الوحيد.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد لحسم المتأهلين.

أليسون بيكر ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
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