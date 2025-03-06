لأول مرة أمام تشابي.. بايرن يقسو على ليفركوزن بثلاثية ويضع قدما في ربع النهائي

الخميس، 06 مارس 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

وضع بايرن ميونيخ قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثية.

وفاز بايرن على ليفركوزن 3-0 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ: هاري كين (هدفين) وجمال موسيالا هدفا.

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ولأول مرة يفوز بايرن ميونيخ على ليفركوزن في وجود تشابي ألونسو مدرب باير لفيركوزن بعد تفوق الإسباني خلال المباريات الماضية.

وسجل هاري كين الهدف الأول لنادي بايرن ميونيخ في الدقيقة التاسعة على صافرة البداية.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لنادي بايرن ميونيخ في الدقيقة 54.

وحصل نوردي موكيلي لاعب باير ليفركوزن على البطاقة الحمراء في الدقيقة 64.

وعزز هاري كين تقدم الفريق البافاري وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وستقام مباراة الإياب يوم 11 مارس المقبل على ملعب ليفركوزن.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ باير ليفركوزن
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