رغم الطرد المبكر.. برشلونة يعبر موقعة "دا لوش" بفوز مثير على بنفيكا

الخميس، 06 مارس 2025 - 00:09

كتب : عمرو عبد المنعم

برشلونة - بنفيكا - رافينيا

فاز برشلونة الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وأقيمت في ملعب النور "دا لوش" معقل النسور.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز رغم تعرض مدافعه باو كوبارسي للطرد المبكر، وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين.

هدف برشلونة في المباراة جاء عن طريق البرازيلي رافينيا.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها برشلونة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية منذ عام 2019 عندما فاز على مانشستر يوناتيد.

ويلعب برشلونة ضد بنفيكا مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري على الملعب الأولمبي في كتالونيا.

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وصف المباراة

تلقى برشلونة ضربة قوية بعد طرد مدافعه باو كوبارسي في الدقيقة 22 بعدما تدخل بعرقلة على مهاجم بنفيكا وهو منفردا بالمرمى.

بعدها أجرى هانز فليك تبديل اضطراري بإشراك المدافع رونالدو أراوخو بدلا من داني أولمو في الدقيقة 28.

وكاد البرازيلي رافينيا أن يسجل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما أصبح في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة بعيدا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني نجح برشلونة في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية قوية من رافينيا من خارج منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

وكاد بنفيكا أن يقلب الأمور على برشلونة بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة بيليتي من قبل الحارس فوتشيك تشيزني، لكن الحكم أشار إلى تسلل على مهاجم بنفيكا.

وتألق فوتشيك تشيزني في الوقت بدل الضائع وتصدى لتسديدة قوية من ريناتو سانشيز من خارج منطقة الجزاء وأبعدها إلى ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية وسط محاولات لبنفيكا لإحراز التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدف.

برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا رافينيا
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