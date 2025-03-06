فوز عكس كل شيء.. ليفربول ينتصر بهدف بديل صلاح على باريس سان جيرمان

انتصر ليفربول على باريس سان جيرمان 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

سجل هدف اللقاء الوحيد: هيرفي إيليوت الذي شارك بديلا لمحمد صلاح.

خلال 90 دقيقة سدد لاعبو باريس 27 كرة منها 10 على المرمى لكنها عرفت تألق أليسون بيكر.

البرازيلي تصدى لـ 9 فرص محققة، وخرج بشباك نظيفة في 22 مباراة بقميص ليفربول كأكثر من حافظ على مرماه في تاريخ الريدز بدوري أبطال أوروبا.

بينما سدد ليفربول كرتين فقط منها واحدة بين القائمين والعارضة جاء من خلالها هدف اللقاء الوحيد.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد لحسم المتأهلين.

التشكيل

قاد أشرف حكيمي دفاع باريس سان جيرمان، بينما بدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول.

كفاراتسخيليا يقود ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان ضد ليفربول في #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/HKMX3qBMra — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2025

وصف المباراة

بدأ باريس سان جيرمان طوفانه الهجومي سريعا بمرتدة شتتها الدفاع في الوقت المناسب في الدقيقة 13.

وأهدر جواو نيفيس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فرصة التقدم بعد عرضية ومجهود فردي رائع من عثمان ديميبيلي في الدقيقة 15.

وبعد 5 دقائق سجل خيفيتشيا كفاراستخيليا هدفا بتسديدة رائعة ألغيت بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وراجعت تقنية الفيديو فرصة محتملة لطرد إبراهيما كوناتي في الدقيقة 25 لكنها لم تصدر أي قرار.

وأضاع لاعبو باريس 3 فرص محققة في نفس الهجمة، انفرد ديميبلي وتصدى أليسون وتابعها باركولا بتسديدة شتتها الدفاع من أمام المرمى وارتدت له مجددا لكن تسديدته الأخيرة علت العارضة مع الوصول لنصف ساعة من بداية اللقاء.

وواصل أليسون تألق في التصدي لتسديدة كفاراستيخيليا بعد سلسلة من مراوغات المدافعين في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني تواصلت محاولات باريس لكن أليسون كان في الموعد.

وتألق أليسون في التصدي لركلة حرة نفذها كفاراستيخيليا في الدقيقة 54.

وقبل 10 دقائق من النهاية عاد أليسون لمنع فرصة ديزيريه دوي ببراعة وحوّلها لركنية.

وشارك هيرفي إيليوت بدلا من محمد صلاح في الدقيقة 86.

وبعد دقيقة واحدة فقط ومن مرتدة سريعة للريدز مرر دراوين نونيز كرة أرضية صوب إيليوت الذي سدد كرة لم يتعامل معها دوناروما بشكل صحيح وسكنت الكرة الشباك معلنة تقدم الريدز.

هدف جاء من أول تسديدة على مرمى باريس سان جيرمان في اللقاء، وهي الوحيدة للريدز.

زاد لاعبو باريس سان جيرمان من ضغطهم في الثواني الأخيرة بحثا عن التعادل لتنتهي المباراة بفوز مثير للغاية للريدز.