زد يتحول مساره في الثانية الأخيرة.. تحديد المتأهلين لمرحلة المنافسة على الهبوط بـ الدوري

الخميس، 06 مارس 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - دوري النيل

تحول مسار فريق زد إلى مرحلة المنافس على الهبوط في الدوري المصري بدلا من المنافسة على اللقب في الثانية الأخيرة.

وخطف بتروجت الفوز في الثواني الأخيرة أمام غزل المحلة ليصعد لمرحلة التنافس على اللقب بينما تحول زد لمرحلة المنافسة على الهبوط.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من العاشر إلى الثامن عشر على النجاة من الهبوط إلى دوري المحترفين.

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وجاءت الفرق المتأهلة كالآتي:

10- زد 21 نقطة

11- طلائع الجيش 21 نقطة

12- سموحة 20 نقطة

13- الاتحاد 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- غزل المحلة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

ويهبط صاحبا المركزين السابع عشر والثامن عشر إلى دوري المحترفين.

وكشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وأوضح دياب المرحلة الثانية للدوري ستبدأ يوم 11 مارس وستُلعب جولة من المسابقة خلال أيام 11 و12 و13 من الشهر.

الدوري المصري زد مرحلة الهبوط
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