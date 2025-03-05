كولر: كنا بحاجة لمزيد من الشراسة.. جراديشار عانى من إصابة وهذه رسالتي للجمهور

شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي على أن فريقه كان بحاجة لمزيد من الدقة والشراسة لتسجيل مزيد من الأهداف خلال مواجهة طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل نيتس جراديشار ومروان عطية هدفي الأهلي في شباك طلائع الجيش.

وقال كولر في مؤتمرصحفي:"توقعنا مباراة صعبة وأن يغلق المنافس مناطقه الدفاعية بشكل جيد. خلقنا العديد من الفرص وكنا بحاجة للشراسة والدقة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف، لكن الجودة موجود في الرباعي الأمامي".

وأضاف "جراديشار قدم مباراة ممتازة وعانى من إصابة عضلية لذلك تم استبداله.سنغلق صفحة هذه المباراة ونبدأ التركيز في المباراة المقبلة".

وشدد "وسام أبو علي كان لديه أكثر من فرصة تهديفية خلال لقاء اليوم، لكن عادة الأمور تكون أكثر صعوبة بعد العودة من الإصابة".

وتابع "رسالتي للجماهير؟ سنخوض 8 مباريات قوية للغاية وهناك فريق بيراميدز المستمر في سلسلة الانتصارات، لذلك علينا تقديم أفضل ما لدينا وسننتظر دعم جماهيرنا لتحقيق هدفنا والحصول على المركز الأول بنهاية المسابقة".

وأتم "كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء بالشوط الأول بعد التحام واضح مع وسام أبو علي وبشكل عام أتمنى أن يتم التواصل سريعا بين تقنية الفيدو والحكم من أجل مراجعة الأخطاء".

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الـ42 نقطة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 21 في المركز العاشر لينضم إلى مرحلة الفرق الـ9 التي ستنافس على مقعدي الهبوط.

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