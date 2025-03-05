مؤتمر بسيوني: هدف الأهلي الأول جعلنا خارج الخدمة.. وكنا نستحق التواجد في المركز الرابع

يرى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أن الهدف الأول الذي هز شباك فريقه فتح الطريق أمام الأهلي للفوز بالمباراة.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل نيتس جراديشار ومروان عطية هدفي الأهلي في شباك طلائع الجيش.

وقال بسيوني في مؤتمر صحفي: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الهزيمة، ولكن الهدف الأول الذي جاء بعد خطأ محمد شعبان جعل الفريق خارج الخدمة".

وأضاف "محمد شعبان شارك في المباراة على حساب عماد السيد بعد استشارة مدرب الحراس. شعبان أحد أفضل حراس المرمى في الدوري بالموسم الماضي ومن الوارد أن يجانبه التوفيق مثلما حدث خاصة أن أرضية الملعب كانت مبتلة وزادت من سرعة الكرة".

وأتم "صادفنا سوء حظ خلال العديد من المباريات ولو جمعنا النقاط الكاملة في هذه المباريات لتواجدنا يف المركز الرابع بجدول الترتيب".

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الـ42 نقطة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 21 في المركز العاشر لينضم إلى مرحلة الفرق الـ9 التي ستنافس على مقعدي الهبوط.

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