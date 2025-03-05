مصطفى شوبير يحافظ على نظافة شباكه للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود - مصطفى شوبير

حافظ مصطفى شوبير على نظافة شباك الأهلي للمباراة الثانية على التوالي والخامسة هذا الموسم.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وتغلب الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري.

وكان مصطفى شوبير حارسا لعرين الأهلي في مباراتي حرس الحدود وطلائع الجيش.

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وبذلك لعب مصطفى شوبير ست مباريات هذا الموسم في مسابقة الدوري واستقبل هدفا واحدا بينما حافظ على نظافة الشباك في خمس مرات.

وكان شوبير قد استقبل هدفا وحيدا أمام مودرن سبورت في انتصار الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبشكل عام خاض شوبير 8 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في مختلف المسابقات.

واستقبل شوبير 4 أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات.

الأهلي مصطفى شوبير الدوري المصري
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