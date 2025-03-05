الانتصار السابع على التوالي.. الشيبي يقود بيراميدز لتخطى سيراميكا كليوباترا في الدوري

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

واصل بيراميدز انفراده بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد تخطي سيراميكا كليوباترا في ختام الدور الأول.

وتغلب بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17 بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز أولا عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

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بينما خطف أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة 54 قبل أن ينجح محمد الشيبي في حصد نقاط المباراة لبيراميدز بهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة منفردا ومحافظا على فارق الـ 3 نقاط مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

الانتصار السابع على التوالي

واصل بيراميدز انتصاراته المتتالية في الدوري بتحقيق الفوز السابع على التوالي.

ومنذ التعادل مع الأهلي بهدفين لكل منهما حقق بيراميدز سبعة انتصارات متتالية.

وتغلب بيراميدز على كل من الزمالك وسموحة وحرس الحدود ومودرن سبورت وطلائع الجيش والاتحاد وسيراميكا كليوباترا.

ونجا بيراميدز من فخ الخسارة أمام علي ماهر هذه المرة، إذ أن الخسارة الوحيدة لبيراميدز هذا الموسم كانت من المصري وقت قيادة علي ماهر للفريق البورسعيدي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية جدول مباريات الدور الثاني ومرحلة المنافسة على لقب الدوري بين الـ 9 مراكز الأولى.

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا علي ماهر
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