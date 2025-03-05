الانتصار السابع على التوالي.. الشيبي يقود بيراميدز لتخطى سيراميكا كليوباترا في الدوري

واصل بيراميدز انفراده بصدارة ترتيب الدوري المصري بعد تخطي سيراميكا كليوباترا في ختام الدور الأول.

وتغلب بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 17 بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وتقدم بيراميدز أولا عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

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من ركلة جزاء مصطفى فتحي يسجل هدف التقدم لبيراميدز على سيراميكا كليوباترا

بيراميدز 1 : 0 سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/GX7IuzNywE — ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2025

بينما خطف أحمد بلحاج هدف التعادل في الدقيقة 54 قبل أن ينجح محمد الشيبي في حصد نقاط المباراة لبيراميدز بهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 71.

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تيكي تاكا وهدف عالمي لأحمد بلحاج .. سيراميكا يتعادل مع بيراميدز

بيراميدز 1 : 1 سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/MiqGPv3WSq — ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2025

ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة منفردا ومحافظا على فارق الـ 3 نقاط مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

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الشيبي وهدفR2 عالمي .. بيراميدز يتقدم على سيراميكا مرة أخرى

بيراميدز 2 : 1 سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/BhQIEYR8yy — ON Sport (@ONTimeSports) March 5, 2025

الانتصار السابع على التوالي

واصل بيراميدز انتصاراته المتتالية في الدوري بتحقيق الفوز السابع على التوالي.

ومنذ التعادل مع الأهلي بهدفين لكل منهما حقق بيراميدز سبعة انتصارات متتالية.

وتغلب بيراميدز على كل من الزمالك وسموحة وحرس الحدود ومودرن سبورت وطلائع الجيش والاتحاد وسيراميكا كليوباترا.

ونجا بيراميدز من فخ الخسارة أمام علي ماهر هذه المرة، إذ أن الخسارة الوحيدة لبيراميدز هذا الموسم كانت من المصري وقت قيادة علي ماهر للفريق البورسعيدي.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية جدول مباريات الدور الثاني ومرحلة المنافسة على لقب الدوري بين الـ 9 مراكز الأولى.