بهدف قاتل +98.. بتروجت يخطف فوزا مثيرا من الغزل ويتأهل للمنافسة على الدوري بدلا من زد

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

بتروجت

حقق بتروجت فوزا مثيرا على غزل المحلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري والتي أقيمت في ملعب الكلية الحربية.

وفاز بتروجت في الوقت القاتل على غزل المحلة ليضمن التأهل إلى المجموعة الأولى في الدوري والتي تنافس على لقب المسابقة.

ورفع بتروجت رصيده بعد الفوز إلى النقطة 22 وأنهى المرحلة الأولى في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 وينهي المرحلة الأولى في المركز الـ14 وينافس في المرحلة الثانية ضمن المجموعة الثانية التي تلعب على تفادي الهبوط.

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تقدم غزل المحلة في الدقيقة 47 بهدف سجله التونسي محمد أمين بن حمودة بعدما وضع الكرة في المرمى بطريقة رائعة من أعلى الحارس.

وكاد بتروجت أن يسجل التعادل في الدقيقة 35 بعد ركلة حرة مباشرة سددها رشاد المتولي في العارضة.

وسجل بتروجت هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق إسماعيل بامبا بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر توفيق محمد.

وحاول بتروجت في الدقائق المتبقية تسجيل هدف الفوز الذي يقوده إلى التأهل، ليأتي الوقت بدل الضائع بالنبأ السار للفريق البترولي.

وحصل بتروجت على ركلة جزاء ليسجل منها رشاد المتولي هدف الفوز والتأهل ضمن مجموعة المنافسة على اللقب في الدقيقة 90+8.

وتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي.

غزل المحلة بتروجت الدوري المصري
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