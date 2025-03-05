بثنائية جراديشار وعطية.. الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويواصل الصراع مع بيراميدز

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

الأهلي ضد طلائع الجيش

واصل الأهلي صراعة الشرس مع بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري بالفوز على طلائع الجيش.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل نيتس جراديشار ومروان عطية هدفي الأهلي في شباك طلائع الجيش.

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المهاجم السلوفيني وصل للمساهمة الثامنة في 8 مباريات مع الأهلي، بعدما سجل هدفه الرابع وصنع مثلهم منذ انضمامه للفريق الأحمر.

فيما سجل مروان عطية هدفه الثاني مع الأهلي خلال الموسم الحالي من ضربة جزاء بعد هدفه في شباك الإسماعيلي.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثاني خلف بيراميدز صاحب الـ42 نقطة.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 21 في المركز العاشر لينضم إلى مرحلة الفرق الـ9 التي ستنافس على مقعدي الهبوط.

التشكيل

اعتمد مارسيل كولر على المغربي أشرق بنشرقي في التشكيل الأساسي للمرة الأولى مع الأهلي.

كما دفع المدرب السويسري بالثنائي وسام أبو علي ونيتس جراديشار في التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش.

فيما اعتمد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش على يسرى وحيد في قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي في غياب مهاجمه النيجيري جودين شيكا.

وصف المباراة

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط هجومي على مرمى طلائع الجيش بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد وسام أبو علي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت بشكل للحارس محمد شعبان.

واخترق نيتس جراديشار منطقة جزاء طلائع الجيش من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى في هجمة خطيرة.

وجاء رد طلائع الجيش عن طريق عرضية خطيرة من يسري وحيد وضربة رأسية خطيرة من علي حمدي تمر بجوار مرمى شوبير بقليل.

ووجه أشرف بنشرقي ضربة رأسية قوية مرت بجوار مرمى طلائع الجيش بقليل.

وانطلق إمام عاشور من الجهة اليمنى واخترق منطقة جزاء طلائع الجيش وسدد كرة قوية تصدى لها محمد شعبان ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني سدد جراديشار تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت محمد شعبان حارس طلائع الجيش وسكنت الشباك في الدقيقة 46.

وراوغ أشرف بنشرقي لاعبين من طلائع الجيش ومهد كرة إلى حسين الشحات الذي سدد في القائم وأهدر فرصة محققة للتسجيل.

وأجرى مارسيل كولر تبديلا بخروج جراديشار ودخول عمرو السولية.

وانطلق وسام أبو على من الجهة اليسرى ومرر كرة إلى بنشرقي الذي سدد بقوة لكنها مرت بجوار المرمى.

وأجرى كولر تبيدلان جديدان بنزول محمد عبد الله وعمر كمال وخروج أشرف بنشرقي وحسين الشحات.

وأرسل إمام عاشور عرضية متقنة حولها وسام أبو علي تجاه مرمى طلائع الجيش لكنها ضاعت بغرابة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو ليسجلها مروان عطية محرزا الهدف الثاني عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

الأهلي طلائع الجيش جراديشار
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