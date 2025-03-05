المساهمة التاسعة.. مصطفى فتحي يسجل سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز

وصل مصطفى فتحي إلى المساهمة التاسعة هذا الموسم في الدوري مع فريق بيراميدز.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحقق مصطفى فتحي المساهمة السادسة تهديفيا في آخر 8 مباريات خاضهم مع بيراميدز في الدوري.

وافتتح مصطفى فتحي التسجيل مع بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء.

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ورفع مصطفى فتحي رصيده إلى الهدف السادس هذا الموسم في الدوري خلال 15 مباراة خاضهم مع الفريق.

وخلال 15 مباراة خاضهم مصطفى فتحي نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وتصدر مصطفى فتحي صدارة هدافين بيراميدز في الدوري هذا الموسم بالتساوي مع فيستون ماييلي.

ويسجل مصطفى هدفه الثاني على التوالي في الدوري والمباراتين من ركلتي جزاء.

الدوري المصري مصطفى فتحي بيراميدز
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