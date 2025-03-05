8 ×8.. قطار جراديشار لا يتوقف

الأربعاء، 05 مارس 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

جراديشار - الأهلي ضد طلائع الجيش

واصل المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار مستوياته الرائعة مع النادي الأهلي.

وسجل جراديشار هدف الأهلي الأول في شباك طلائع الجيش بعد تسديدة خدعت محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وسكنت الشباك في الدقيقة 46.

ووصل جراديشار للمساهمة الثامنة مع الأهلي خلال 8 مباريات مع الفريق الأحمر.

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وسجل المهاجم السلوفيني 4 أهداف مع الأهداف وصنع مثلهم.

وسجل جراديشار في مشاركته الأولى أمام بيراميدز، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وشارك فيها منذ بداية الشوط الثاني.

ثم عاد وسجل هدفا وصنع هدفين أمام مودرن سبورت في الجولة الـ 11، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

كما صنع هدفا خلال فوز الأهلي على الإسماعيلي 4-0، وصنع آخر خلال تعادل الأهلي أمام الزمالك 1-1 في الجولة 15.

وعاد جراديشار للتسجيل مجددا في مواجهة طلائع الجيش ضمن الجولة 17 من الدوري.

ويمتد تعاقد الأهلي مع المهاجم السلوفيني لـ 4 سنوات ونصف، حتى صيف 2029.

جراديشار
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